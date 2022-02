BENEVENTO - Gianluca Lapadula torna ad essere a tutti gli effetti un calciatore del Benevento. La società giallorossa ed il giocatore hanno trovato un accordo per sanare la frattura creatasi ad inizio 2022, che aveva decretato la messa fuori rosa dell'attaccante. Lo strappo, finalmente, è stato ricucito ed ora il tecnico Fabio Caserta può tornare a fare affidamento sul suo numero 9, che infatti è stato convocato per la partita in programma mercoledì pomeriggio al Vigorito contro il Como.