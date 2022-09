Cannavaro-De Rossi e le panchine che scottano: i campioni del mondo aspettano la chiamata

TORINO - Due campioni del mondo (2006, anno di grazia) con la passione per la panchina: entrambi potrebbero tornare presto a occupare un posto in prima fila, anche se in tempi distinti. Sono ore e giorni caldi per Fabio Cannavaro e Daniele De Rossi, candidati rispettivamente alla guida tecnica di Benevento in Serie B e Verona in A. La differenza sta tutta nella tempistica: l'ex allenatore del Guangzhou Evergrande è segnalato sulla via del Sannio per prendere il posto del sempre più pericolante Fabio Caserta, che dopo 6 giornate di campionato ha vinto solamente due partite, pareggiandone una e perdendone tre; l'attuale assistente del ct Mancini in Nazionale, già accostato da radio mercato alla Sampdoria, è tra i nomi in lizza per l'eventuale sostituzione di Cioffi a Verona. Eventuale, non sicura, e vi spieghiamo il motivo: in giornata si è tenuta una riunione importante tra le alte cariche del club gialloblù, conclusa con la decisione di confermare almeno l'attuale allenatore fino al match contro l'Udinese del 3 ottobre. Ma la situazione di classifica dei veneti - diciassettesimi dopo 7 giornate, con una vittoria, due pari e 4 sconfitte - non tranquillizza nessuno, in primis l'ex tecnico dell'Udinese.