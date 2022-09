Benevento, tutto pronto per l'arrivo di Cannavaro

BENEVENTO - Fabio Cannavaro sta per diventare il nuovo allenatore del Benevento, ormai deciso ad esonerare Fabio Caserta. Manca solo l'ufficialità ma l'ex difensore della Juventus e dell'Italia campione del mondo nel 2006 avrebbe raggiunto l'accordo con il club del presidente Oreste Vigorito e dovrebbe firmare un contratto della durata di 2 anni. Per Cannavaro sarebbe la prima esperienza da allenatore in Italia dopo quelle vissute in Cina. Il Benevento, dopo 6 giornate, occupa il 13° posto in Serie B a quota 7 punti ed è reduce da 2 sconfitte consecutive.