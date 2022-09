Benevento, è ufficiale l'esonero del tecnico Caserta

BENEVENTO - Attraverso un comunicato il Benevento ha reso noto "di aver sollevato dall’incarico di Responsabile tecnico della prima squadra il signor Fabio Caserta. La Società rivolge al tecnico, unitamente ai suoi collaboratori Accursi, Chinnici, D’Inverno e Viola, il ringraziamento per l’opera professionale svolta a Benevento insieme all’auspicio delle migliori fortune per il prosieguo della carriera". la scelta della società arriva dopo i due ko di fila della squadra, contro Cagliari e Brescia. In arrivo Fabio Cannavaro per la panchina.