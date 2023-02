Caos Benevento, furia Vigorito: cacciati Cannavaro e Foggia!

Terza sconfitta consecutiva per il Benevento , in crisi nera e a secco di vittorie dall'11 dicembre 2022 (1-0 al Cittadella ). Quarta battuta d'arresto nelle ultime cinque partite. Da sei è iniziato il crollo verticale. I campani sono stati battuti in casa del Venezia e sono ora penultimi in classifica in Serie B . Esonerati Fabio Cannavaro e il Pasquale Foggia . La decisione è stata presa dal presidente Oreste Vigorito che a fine gara aveva raggiunto lo spogliatoio dei giallorossi per un faccia a faccia con l'allenatore e il direttore sportivo ordinando il silenzio stampa. All'esterno dello stadio si era scatenata la contestazione dei tifosi . La separazione con Cannavaro è realtà dopo che lo stesso presidente Vigorito aveva inizialmente respinto le dimissioni dell'ex capitano della Nazionale dopo la sconfitta a Como .

Benevento in lotta per non retrocedere, si cambia

Si cambia per provare a raggiungere quello che è ormai, palesemente, l'obiettivo dei giallorossi: conquistare la salvezza, soprattutto dopo aver perso lo partita con una diretta concorrente per la permanenza in cadetteria, quel Venezia che come il Benvento era arrivato al match con un'astinenza da successi che si protraeva da dicembre e che è passato in vantaggio al 4' con Pierini. Gol su calcio di punizione, colto in fallo Paleari battuto sul primo palo. Eppure sul finire del primo tempo, sugli sviluppi di un angolo battuto da Jureskin, Tello aveva pareggiato insaccando un pallone toccato di testa da Leverbe. Non è bastato a evitare la beffa, maturata al 70', quando su un cross dalla destra di Candela è arrivato il colpo del ko. Ad assestarlo Pohjanpalo. All'89' l'espulsione di Viviani per somma di ammonizioni ha fatto calare il sipario sull'ennesima giornata nera. E davanti c'è un duro banco di prova da cui ripartire, la trasferta in Sardegna sabato 11 dicembre contro il Cagliari rivitalizzato da Claudio Ranieri.