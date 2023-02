Ascoli-Benevento 0-0: Paleari muro, Stellone resiste in dieci

Il Benevento in dieci conquista un punto importante per la salvezza. Sanniti che resistono per oltre sessanta minuti, dopo l'espulsione per doppio giallo data ad Improta: punito un gomito troppo largo da parte dell'attaccante. L'Ascoli ci prova ma non va oltre il pareggio. Un punto che fa perdere ai bianconeri un po' di distanza dal treno playoff (qui gli altri risultati).