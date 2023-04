Benevento, è ufficiale l'arrivo di Agostinelli: il comunicato

Il Benevento ha accettato le dimissioni di Stellone dalla panchina. La sconfitta interna contro la SPAL ha relegato i campani all'ultima posizione in classifica e in una situazione davvero complicata. L'allenatore ha preso la decisione comunicandola a Vigorito e poi esternandola davanti alle telecamere nel post partita. Nelle ore successive la società ha riflettuto sui possibili sostituti e la scelta è ricaduta su Andrea Agostinelli. Per i giallorossi si tratta del quarto allenatore in stagione dopo Caserta, Cannavaro e appunto Stellone.