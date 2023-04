Incredibile a Benevento, aggressione shock per un calciatore

Roko Jureskin, terzino croato del Benevento, ha sporto denuncia alla polizia per un'aggressione subita da parte di tre soggetti non ancora identificati. Il calciatore ha riferito che, mentre si trovava in auto in viale degli Atlantici, nel pieno centro città del capoluogo di provincia campano, è stato affiancato da un'altra auto. Una delle persone a bordo è scesa dal veicolo e lo ha colpito con un pugno al volto per poi insultare lui e i suoi compagni di squadra.