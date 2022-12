Brescia, Clotet: "Cellino? Parliamo tutti i giorni"

BRESCIA - "Cellino? Non so cosa abbia detto o scritto, ho con lui un rapporto che va oltre l'aspetto professionale, parliamo quotidianamente. Per quanto mi riguarda la settimana è stata normale, non dico pubblicamente quanto ci siamo detti ma è stata una riunione che rientra nella nostra quotidianità". Pep Clotet, tecnico del Brescia, commenta così i messaggi social di fiducia del presidente delle Rondinelle Cellino, alla vigilia del match con il Pisa: "Noi troppo difensivi? Non commento di solito opinioni esterne, ognuno ha la sua. A inizio stagione si diceva che eravamo troppo aperti e che si doveva lavorare sulla fase difensiva, ora troppo chiusi. Ma io mi concentro solo sul mio lavoro". Non mancano le valutazioni sulla squadra da mandare in campo, con le assenze dello squalificato Benali che si aggiunge agli indisponibili Bisoli, Bertagnoli e Ndoj. Huard però "ha lavorato sul campo per due settimane, ne potevo anticipare il rientro col Parma ma ho preferito così e posso contare su di lui". Su Viviani: "In questo momento non posso gestirlo, cerco di trarre il massimo da chi ho a disposizione. Fisicamente è in crescita, non mi piace che venga fischiato per un passaggio all'indietro. Ha capacità ed esperienza per dimostrare perché è qui a Brescia".