Brescia, Aglietti è il nuovo allenatore: il comunicato del club

BRESCIA - Ora è ufficiale: Alfredo Aglietti è il nuovo allenatore del Brescia. Il 52enne tecnico di San Giovanni Valdarno, dopo le recenti esperienze in panchina in B con Hellas Verona, promosso in A nel 2019 tramite i playoff, Chievo e Reggina, guiderà le Rondinelle prendendo il posto di Pep Clotet. Questo il comunicato ufficiale pubblicato sul sito del club: "Brescia Calcio comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra ad Alfredo Aglietti. Entrano a far parte dello staff delle Rondinelle anche il vice allenatore Cervo De Luca Cesar Vinicio e il preparatore atletico Daniele Sorbello. Aglietti, nella passata stagione alla Reggina, ha nel suo curriculum anche Chievo Verona (con cui ha centrato i Playoff), Hellas Verona (con cui, da subentrante, ha conquistato la Serie A), Virtus Entella, Ascoli, Novara ed Empoli. La presentazione alla stampa è prevista per domani alle 15 presso il Centro Sportivo di Torbole Casaglia. Benvenuto Mister!".