Brescia, ufficiale: Davide Possanzini è il nuovo allenatore

Il Brescia cambia guida tecnica. Le rondinelle, dopo l'esonero di Pep Clotet , hanno ufficializzato il nuovo allenatore: si tratta di Davide Possanzini , che fino a poche ore fa era alla guida della Primavera dei biancazzurri. Una scelta obbligata da parte della società bresciana dopo gli ultimi risultati: 9 partite consecutive senza successo e 4 sconfitte di fila, di cui l'ultima pesantissima per 4-0 in casa del Brescia.

Brescia, ufficiale Possanzini: il comunicato

Questa la nota ufficiale con cui le rondinelle hanno annunciato il nuovo allenatore: "Brescia Calcio comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Davide Possanzini. L'ex capitano delle Rondinelle nella prima parte di stagione ha condotto la Primavera del Club, mentre negli ultimi anni è stato vice di De Zerbi tra Foggia, Palermo, Benevento, Sassuolo Shakhtar Donetsk. Buon lavoro, Davide!".

Possanzini ha avuto un lungo passato da calciatore in forza al Brescia, precisamente dal 2005 al 2011. Il ritorno con l'Under 19, ora la grande occasione in prima squadra per affermarsi da allenatore dopo tanti anni al seguito di De Zerbi.