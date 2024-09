Brescia senza mezze misure: vince o perde. Maran ora punta Monza e Cremonese

Il Brescia di Rolando Maran è una squadra senza mezze misure. O vince (tre volte) o perde (altrettante). L’ultimo pareggio in una partita ufficiale dei lombardi risale al 1° maggio, 2-2 nel derby con la Feralpisalò. In queste prime sei giornate di campionato anche Carrarese e Sudtirol non hanno ancora diviso il bottino con l’avversario, ma il Brescia nella sua striscia conta pure un successo in Coppa Italia contro il Venezia e le due sconfitte in trasferta con cui ha chiuso la scorsa stagione (Bari all’ultima giornata e Catanzaro nel playoff). È un Brescia che non ha ancora digerito la sconfitta di Pisa per via del gol di Tramoni sulla cui traiettoria c’era Canestrelli a disturbare Lezzerini.