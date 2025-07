Il Brescia è risorto. Si chiama Union

Temperatura oltre i 30 gradi, ma sulla pelle solo brividi. Brescia calcistica è rinata. In un mese e undici giorni è passata dal dramma delle folle decisione di Massimo Cellino di staccare la spina, non per una questione economica (anche se c'erano 5 milioni di debiti), ma più per una "ripicca" verso la città, alla ripartenza con Giuseppe Pasini e grazie alla matricola sportiva della Feralpisalò. Ieri nella sed