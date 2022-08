Cagliari, la voglia di rivincita di Millico

TORINO - «La mia occasione». Vincenzo Millico riparte da Cagliari. Il Torino l'ha ceduto e lui vuole rilanciarsi dopo alcuni anni difficili. Ecco le sue prime parole in rossoblù: «Mi ispiro a tutti i giocatori che sono decisivi negli ultimi 20 metri, cerco di imparare da loro. Non ho un riferimento preciso. Se vedo un giocatore che mi ispira cerco di imparare guardandolo. Da qualunque giocatore mi piace apprendere le sue qualità. Noi giovani dobbiamo essere una spugna, io specialmente sono qui anche per imparare a crescere sempre di più. Sono un giocatore offensivo, non mi piace darmi paletti: credo che se le aspettative erano più alte di quello che magari ho fatto, sia stata colpa mia. Sicuramente questa è una piazza per cui posso mettermi in gioco e continuare il mio percorso di crescita. La scelta è stata abbastanza facile, la storia del club parla da sé: io avevo bisogno di cambiare e quando è uscito il nome del Cagliari, ho sentito telefonicamente il direttore che mi ha sempre fatto sentire importante e mi ha sempre apprezzato. Quindi ero contento che questo si potesse realizzare».