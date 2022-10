Cagliari, la rivoluzione è in atto: dopo Capozucca salta anche il dg Passetti

CAGLIARI - Terremoto e rivoluzione nel Cagliari: dopo il direttore sportivo Stefano Capozucca, salta anche il direttore generale Mario Passetti. Lo ha reso noto questa mattina il club rossoblù in un comunicato. Passetti era uno dei fedelissimi del presidente Tommaso Giulini, dal 2014 nell'organigramma del club, dg dal 2017. "Il presidente Tommaso Giulini e tutto il club- si legge nella nota - gli rivolgono i più sentiti ringraziamenti per il grande contributo fornito in molteplici ambiti, garantendo costantemente dedizione e competenza per la crescita della società". Per la società "un percorso di rinnovamento costellato da sfide e progetti ambiziosi, dall'apertura in tempi record della Unipol Domus all'implementazione del marketing e dei social network, fino alla Corporate Social Responsibility e l'organizzazione del settore giovanile". Dietro l'addio delle più importanti cariche del club, il difficile momento della squadra tra retrocessione e avvio stentato del nuovo campionato. Evidente a questo punto l'intenzione di Giulini di ripartire con una squadra dirigenziale nuova di zecca.