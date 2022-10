Caos Cagliari, dirigenza da rifare: una coppia speciale nella mente di Giulini

Strani intrecci

Tra Giulini e Capozucca (richiamato dopo la felice parentesi del 2015 e protagonista nel 2021 della complessa rivoluzione di mercato che ha portato alla cessione di Diego Godin e Martin Caceres, i leader della colonia uruguaiana, con un conseguente cospicuo taglio al monte ingaggi) le tensioni erano già latenti e nelle scorse ore si sono esacerbate anche in seguito alle diatribe del ds con il tecnico Fabio Liverani (che non ha ancora trovato la quadra a una rosa costruita per il ritorno in Serie A) e con il team manager Roberto Muzzi (il cui arrivo ha incrinato definitivamente i già fragili equilibri interni). La frattura che ha portato all’esonero del ds apre naturalmente a nuovi scenari che non necessariamente mettono in discussione Liverani, scelto appunto dal presidente.

Piste e suggestioni

La prima ipotesi porta infatti a una soluzione di transizione con la promozione a ds dello stesso Muzzi, che dovrebbe però recuperare molte posizioni nella fiducia dello spogliatoio. Una scelta conservatrice, ma di più alto profilo, è quella che porta a Mauro Meluso, il ds che con Liverani in panchina ha conquistato la doppia promozione del Lecce dalla C alla A. La suggestione più clamorosa, però, conduce a Walter Sabatini, sempre più desideroso di tornare in azione. L’idea, suggestiva, è quella di comporre il tandem con un “monumento” come Claudio Ranieri: una coppia di indubbio spessore tecnico e, dettaglio non trascurabile, di grandissimo appeal nei confronti di una tifoseria sempre più avvilita per il combinato disposto tra la retrocessione e le attuali difficoltà in campionato. Cagliari attende.