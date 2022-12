Cagliari, Liverani: "Parma? Vincendo possiamo rimetterci in marcia"

CAGLIARI - A Frosinone i conti non sono tornati del tutto, anche se il 2-2 alla fine può (e forse deve) essere accolto come un buon risultato. Col Parma però Fabio Liverani vuol rimettere il naso davanti e tornare a fare la voce grossa: i ducali hanno sete di riscatto, ma i rossoblù non hanno alcuna intenzione di concedersi in una sfida che profuma in qualche modo di Serie A. “Se guardo la classifica penso che questa partita rivesta un valore notevole, perché vincendo potremmo rimetterci davvero in marcia e avvicinare il gruppo di chi sta davanti. Poi è evidente come da qui al 26 dicembre abbiamo la necessità di fare quanti più punti per migliorare la nostra posizione e poter pensare di fare un certo tipo di campionato. Non sarà facile, ma abbiamo l’obbligo di provarci”. Quella col Parma somiglia tanto a una gara spartiacque, ma affrontarla senza alcune pedine (vedi Mancosu) potrebbe complicare i piani degli isolani. “Mancosu ha rimediato una botta e ha stretto i denti già a Frosinone, ma non si è allenato bene questa settimana, pertanto bisogna dargli modo di recuperare bene. Barreca titolare è un’opzione, ma deve recuperare ancora la miglior condizione atletica e quindi bisognerà gestirlo bene. Kourfalidis è invece in crescita e ha possibilità di poter giocare, dal momento che ha lavorato con grande intensità nei giorni scorsi. Rog ha avuto una ricaduta al problema accusato in estate ed è out”.