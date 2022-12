Cagliari, Liverani a caccia dei playoff con la Ternana

CAGLIARI - Cagliari a caccia della zona playoff nella notturna di domani al Liberati contro la Ternana. Ma, dopo cinque pareggi di fila, serve solo la vittoria. Con tre punti la squadra di Liverani si ritroverebbe proprio a ridosso dei rossoverdi, ora al settimo posto. Il problema: da quasi due mesi i rossoblu non sfruttano mai le occasioni per accelerare e dare una svolta al loro campionato. Sabato scorso contro il Parma l'ennesima opportunità fallita. E infatti è finita tra i fischi del pubblico della Domus. Ma quella con i ducali potrebbe essere stata la svolta a livello tattico e nella scelta dei giocatori sui quali puntare. In attacco per la prima volta Liverani ha schierato insieme Pavoletti e Lapadula dal primo minuto. Ed è una formula che potrebbe cambiare anche la filosofia di gioco adottata dal mister in questa prima parte di campionato: meno palleggio a centrocampo e più verticalizzazioni per l'area presidiata dalle due punte. Per la gara di domani c'è però anche Luvumbo che scalpita: la gara in trasferta è adatta alle caratteristiche dell'angolano (due dei tre gol realizzati fuori casa, l'altro alla Domus in contropiede) e in più bisogna tenere conto del fattore turnover. La gara con la Ternana è la seconda di tre gare nell'arco di otto giorni: si gioca anche domenica in casa con il Perugia. Dubbi davanti, ma anche a centrocampo: mancano lo squalificato Nandez e l'infortunato Rog. Più Mancosu sulla trequarti, ancora alle prese con un problema al polpaccio. Liverani in mediana dovrebbe puntare ancora su Viola playmaker con Makoumbou a destra e l'innesto di Deiola a sinistra. Dietro le punte dovrebbe essere confermato il "finto" trequartista Kourfalidis. Ma sono pronti anche Altare e Goldaniga. Nelle ultime due giornate hanno giocato però Capradossi e Obert. Ballottaggio Carboni-Barreca sulla fascia sinistra.