Cagliari, vittoria con contestazione. Pavoletti: "Quei gestacci...adesso è troppo"

CAGLIARI - Il ritorno alla vittoria del Cagliari non è stato accolto dal pubblico di casa con applausi e cori di incoraggiamento. La squadra di Liverani ha ritrovato i tre punti battendo 3-2 in casa il Perugia di Castori, un successo che mancava da ben 7 turni di campionato. Leonardo Pavoletti è stato il grande protagonista della partita, autore di una doppietta e di una prestazione importante. Ma nel post-partita l'attaccante dei sardi non ha nascosto tutta la sua amarezza per alcuni gesti e atteggiamenti da parte dei tifosi: "Quando uno ti fa i gestacci dopo una vittoria è troppo, non l'avevo mai visto e certamente non me l'aspettavo qui a Cagliari. Mi hanno anche scritto sui social, è un livello che non va bene. - aggiunge Pavoletti -. Abbiamo problemi o magari siamo molto scarsi, ma il cuore e la voglia non sono mai mancati da parte nostra".