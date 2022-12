Cagliari, ufficiale: Liverani è stato esonerato

CAGLIARI - Fabio Liverani non è più l'allenatore del Cagliari. Fatali al tecnico i risultati altalenanti della squadra. Si chiude dunque l'avventura in Sardegna per l'allenatore ex Lecce. Lo ha annunciato la società sarda con una nota ufficiale sui propri canali societari. Contestualmente sono stati sollevati dall'incarico il vice allenatore Cesare Bovo, i collaboratori tecnici Federico Fabellini, Giuseppe Cappello (match analyst) e il preparatore atletico Maurizio Cantarelli. Squadra momentaneamente affidata a Roberto Muzzi.