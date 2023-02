Cagliari, Ranieri: "Drinkwater? Non fa per noi. Ecco cosa volevamo"

Esperienza, pragmatismo e entusiasmo. L'arrivo di Claudio Ranieri a Cagliari ha portato tutto questo nel capoluogo sardo. Un classico 'ritorno al futuro'. I ricordi del passato per riportare la piazza dove merita dopo la delusione della retrocessione. Insomma, tutto quello che un allenatore della sua esperienza ha già fatto in carriera e diversi anni fa anche a Cagliari. Il suo arrivo ha risitemato la squadra, ora in piena lotta per i playoff, e gli ha ridato consapevolezza. Nel prossimo weekend i rossoblù giocheranno contro il Modena , in campo venerdì 3 febbraio, per una sfida che vedrà affrontarsi i due allenatori più esperti della categoria. Tesser contro Ranieri, proprio quest'ultimo ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla partita.

Cagliari, la conferenza stampa di Ranieri

Con il mercato chiuso ieri si chiudono anche i pensieri delle società e, soprattutto, dei giocatori: "Non dovevamo prendere tanto per prendere. Noi vogliamo soltanto gente motivata e che possa dare tutto in campo". Così Ranieri sul discorso senza girarci troppo attorno. "Ho dei giocatori fantastici che si allenano fino allo spasmo. Ora stiamo costruendo le fondamenta poi vedremo come migliorare il resto. Prima la fase difensiva e poi piano piano si va su".

Analisi che continua per il mister: "Centrocampo? Cercavamo un regista, ma chi abbiamo cercato non è voluto venire, ma non mi fascio la testa. Voglio soltanto gente motivata e utile alla causa. Drinkwater? L'ho allenato in Inghilterra ma non è quello che cerchiamo".