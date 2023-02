Cagliari-Benevento, Ranieri: "Promozione? Fatti i calcoli. Ai tifosi chiedo un favore"

Tre punti per ripartire: questo è quello che chiede Ranieri al Cagliari per rimettersi in corsa in classifica. I sardi sono reduci dalla sconfitta contro il Modena e hanno perso terreno dal secondo posto, distante ora otto punti. Il match in questione non è stato ancora omologato per un mancato doppio giallo ed è sub iudice, come riportato nel comunicato del Giudice Sportivo. Il primo obiettivo ora è ritornare nella zona playoff, al momento non occupata dai rossoblu. L'allenatore in conferenza stampa ha presentato il match contro il Benevento.