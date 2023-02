Bari-Cagliari, Ranieri: "Cheddira? Vi dico come affrontarlo"

Cagliari, le dichiarazioni di Ranieri

"Sappiamo che il Bari è una grande potenza. E' la squadra che ha fatto più gol e quella che sviluppa più contropiedi. Sarò una gara molto difficile. In casa con loro abbiamo perso, quindi mi auguro di fare meglio. In queste settimane ci aspettano due gare tremende e mi auguro di fare bene anche con il Venezia" - queste le parole d'apertura di Ranieri in conferenzata stampa. Poi sugli infortunati: "Mancosu ha recuperato, ha fatto qualche lavoro differenziato perchè aveva dolori ma è a disposizione. Lo conoscete meglio di me, anche al 50% è un giocatore importante. Rog sta migliorando ed è disponibile dal primo minuto, così come Kourfalidis. Spero faccia gol. Dobbiamo rimetterlo in sesto, perché ci serve l'aiuto di tutti. Prelec? Si sta ambientando, ho grande fiducia in lui. Giusto che Lapadula si carichi la squadra in questo momento"

Ranieri ha poi risposto alle tante domande su Cheddira: "Gabbia per Cheddira? Dobbiamo stare stretti, non hanno solo lui. Hanno giocatori che calciano bene anche dalla distanza. Dobbiamo rimanere concentrati e stare attenti in ogni evento della gara. Poi sulla difficoltà in trasferta: "Dobbiamo essere super concentrati e attenti .A Modena rigore ed espulsione hanno cambiato la gara. Ci manca convinzione e determinazione, speriamo di fare una gara positiva contro una grande del campionato".