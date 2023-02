Venezia-Cagliari, conferenza Ranieri: "Così abbiamo affrontato il ricordo della retrocessione"

Il Cagliari sfida il Venezia con l'obiettivo di centrare il terzo risultato utile consecutivo. La squadra allenata da Claudio Ranieri è in un buon momento di forma ma non di meno lo sono come i lagunari, guidati da Paolo Vanoli , che non perdono da quattro partite e si sono rilanciati lasciandosi alle spalle la zona rossa della classifica di Serie B . All'antivigilia del match, in programma sabato 25 febbraio alle 14 allo stadio "Penzo" , ha parlato in conferenza stampa l'allenatore dei sardi.

Verso Venezia-Cagliari, Ranieri: "Recuperato Pavoletti, ho dato un consiglio a Luvumbo"

Ranieri è partito da Venezia-Cagliari della scorsa stagione, la partita che all'ultima giornata di campionato costò la retrocessione in Serie B. Uno 0-0 fatale, contro i padroni di casa già certi aritmeticamente del ritorno in cadetteria, che consegnò la salvezza alla Salernitana: "In settimana non abbiamo mai parlato di quella partita. I ragazzi sono concentrati sulla stretta attualità, su ciò che ci aspetta. Il Venezia ha una rosa competitiva e sarà una sfida ancor più difficile di quella Bari. La squadra mi è piaciuta tanto al San Nicola. Ha lottato, sbagliato e sofferto".

Poi un suggerimento a Luvumbo: "Deve apprendere ancora tanto e capire che non può cadere al primo colpo. Gli arbitri non fischiano e lasciano correre ed è inutile che resti a terra, preferisco che giochi di più con i compagni e migliori nel tiro in porta".

Ranieri avrà una freccia in più al suo arco: "In panchina porto Pavoletti, gli altri acciaccati stanno recuperando".

Infine, un mantra alla squadra: "Bisogna mantenere l’autocontrollo in maniera certosina. Dobbiamo essere più centrati, per limitare anche i cartellini. La difesa a 4 a Bari ci ha dato equilibrio, ma non c’è un sistema di gioco fisso per me, guardo di partita in partita".