Venezia-Cagliari, Ranieri: "Lavoriamo sodo per tornare in alto"

Il Cagliari non riesce a trovare i tre punti sul campo del Venezia . Nel finale i padroni di casa sono rimasti in dieci e sfiorato il vantaggio, ma al triplice fischio Vanoli e Ranieri si sono spartiti un punto a testa. Un pareggio che frena la corsa dei sardi, mentre consente ai lagunari di continuare la striscia positiva di cinque partite senza perdere. Al termine della partita ha parlato l'allenatore del Cagliari, Claudio Ranieri .

Venezia-Cagliari, le parole di Ranieri

Claudio Ranieri ha analizzato la prova dei suoi ragazzi: "Sono soddisfatto della prova dei miei ragazzi e ho fatto loro i complimento. Sarebbe stata una beffa subire gol nel finale. Il bilancio generale sin qui è positivo. Ora vogliamo tornare a lavorare sodo per portare in alto il Cagliari. Ora pensiamo alla prossima sfida contro il Genoa, avversario difficile da affrontare".

In chiusura due parole sui singoli: "Luvumbo? Sta migliorando, ma deve sbrigarsi nel capitalizzare le qualità che ha perché il calcio non aspetta. Mancosu ha fatto quello che gli ho chiesto. Sta crescendo giorno dopo giorno e non potevo chiedergli di più di così".