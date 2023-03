Cagliari-Ascoli, conferenza Ranieri: "Abbiamo fissato un obiettivo preciso"

Cagliari-Ascoli , imperativo vittoria per i rossoblu. La squadra sarda viene da quattro pareggi consecutivi nei match Bari, Venezia, Genoa e l'ultimo per 1-1 contro il Brescia. L'ultima vittoria risale allo scorso 11 febbraio, nel match vinto per 1-0 contro il Benevento grazie al gol di Lapadula . Dunque servirà un pronto riscatto per i sardi, come evidenziato nella conferenza stampa della vigilia dal tecnico del Cagliari, Claudio Ranieri , che ha anche fissato l'obiettivo stagionale.

Le parole di Ranieri

Questa l'analisi dell'allenatore rossoblu Ranieri a due giorni dal match contro l'Ascoli: "Affrontiamo un Ascoli che nelle ultime cinque gare, con l'arrivo di Breda, ha fatto molti punti, perdendo col Bari solo su rigore. L'ostacolo sarà dei più scomodi, servirà una gara di alto livello e sono convinto che la squadra saprà rispondere presente. A Brescia siamo stati un po' troppo lunghi, non per demerito nostro ma per merito del Brescia. I ragazzi sono pronti, sanno cambiare sistema di gioco all'occorrenza, un po' come tutte le squadre. Dobbiamo reagire e fare meglio senza dubbio, ma i giocatori lo sanno. Domenica il loro impegno, la dedizione, sono stati ottimi, ed è importante non perdere quando non riesci a vincere. Non amo pareggiare, voglio vincere sempre e anche contro l'Ascoli quello sarà l'obiettivo assoluto. Punto sempre in alto. Ho messo nel mirino il secondo posto: so bene quanto sia difficile e arrivare nelle posizioni nobili della classifica. L'ho detto dall'inizio quanto servisse un'impresa, ma quando io e il gruppo avremo dato tutto potremo essere tranquilli, senza nulla da rimproverarci. Accetteremo il verdetto finale, ma solo a bocce ferme. Dobbiamo essere determinati: quando lo sei poi gli episodi ti sorridono, se sei negativo la fortuna non arriverà mai. Voglio essere positivo, devono esserlo i ragazzi, le gare sin qui giocate sono state sempre decise dagli episodi e sta a noi portarli dalla nostra parte".