Cagliari, Ranieri sui playoff e il paragone con quel Leicester

Umori opposti negli spogliatoi al termine di Reggina-Cagliari 0-4. Filippo Inzaghi ha attaccato la sua squadra per la settima sconfitta nelle ultime otto partite, Claudio Ranieri ha applaudito i suoi ragazzi per essersi issati al sesto posto in classifica grazie a una doppietta di Lapadula e ai gol di Mancosu e Zappa.