Cagliari-Sudtirol, Ranieri: "La promozione un sogno. Su Lapadula..."

Dopo la sosta per le Nazionali torna il campionato e anche la Serie B è pronta a scendere in campo in questo weekend ricco di partite. Tra gli appuntamenti del sabato c'è il match di cartello tra Cagliari e Sudtirol all'Unipol Arena. Una sfida ad alta quota tra le due squadre che navigano spedite verso i playoff. Ranieri vuole proseguire nel momento positivo e una vittoria potrebbe voler dire accorciare proprio sugli altoatesini. Dall'altra parte Bisoli non ha intenzione di regalare punti e tantomeno a una diretta concorrente. Sarà partita avvincente e anche Goldaniga nei giorni scorsi ha parlato del momento dei rossoblù. A due giorni dalla partita anche Ranieri ha analizzato il prossimo avversario.

Cagliari-Sudtirol, le parole di Ranieri

Claudio Ranieri ha analizzato il prossimo avversario: "Dobbiamo giocare veloci e non farli riorganizzare, dobbiamo stare sempre concentrati perchè sanno fare male e sono molto bravi. Non possiamo permetterci passi falsi per il sogno, se non riusciamo ci alleniamo per quella che può essere la seconda possibilità. La promozione è un sogno e i sogni aiutano a vivere felice, se ci riesci bene altrimenti sappiamo di averci provato fino in fondo. E’ difficile ma queste cose mi piacciono. Complimenti al Sudtirol, numeri notevoli, non prendono gol in trasferta da dicembre, squadra molto pratica e giocano in verticale. Fanno poco possesso ma sono quelli che recuperano più palloni negli ultimi 30 metri".

Poi sui singoli: "Lapadula non si è allenato ma sarà della partita. Deiola ha preferito stare a riposo ma non è nulla di che. Viola ha bisogno di prendere ritmo partita mentre Falco è avanti e subito disponibile. Prelec? Piano piano si sbloccherà".