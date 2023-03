Serie B, Lapadula eletto miglior giocatore di Marzo

L'ottimo periodo di forma vissuto dal Cagliari di Claudio Ranieri ha visto brillare, in particolare a marzo, la stella di Gianluca Lapadula, votato come miglior giocatore del mese della Serie B. In questo periodo, con le sue prestazioni, l'attaccante rossoblù ha contribuito a garantire l'imbattibilità della propria squadra a suon di gol. I sardi diventano così la settima squadra ad avere un MVP, ulteriore dimostrazione dell'equilibrio e dell'imprevedibilità tipiche della Serie B. I giornalisti dei tre broadcaster ufficiali del campionato (Sky, Dazn, Helbiz), assieme alla redazione di Tuttob.com, hanno espresso voto unanime a favore dell'attaccante cagliaritano, rivelatosi terminale offensivo fondamentale per la corsa promozione della sua squadra. Lapadula verrà premiato in occasione del match Cagliari-Sudtirol, valido per la 31esima giornata di campionato, durante il cerimoniale pre gara.