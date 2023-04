Furia Cagliari: silenzio stampa dopo le scelte arbitrali di Parma

Dopo la sconfitta contro il Parma al Tardini, il Cagliari ha alzato la voce per la conduzione arbitrale. I sardi non hanno digerito la scelta del primo rigore per il fallo di mano fischiato ad Azzi su colpo di testa di Vazquez e hanno contestato anche il secondo penalty fischiato a Mihaila, poi sbagliato dallo stesso giocatore. Nel finale invece la squadra di Ranieri ha reclamato un intervento del Var dopo un episodio dubbio in area di rigore. Oltre alle scelte del direttore di gara, a fare infuriore la società sono state anche le decisione delle ultime ora circa le restrizioni alla trasferta per i tifosi ospiti.