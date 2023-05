Il Cagliari di Ranieri: ai playoff la squadra da battere?

TORINO - E adesso, in vista dei playoff, occhio al Cagliari di Sir Claudio Ranieri. Gli spareggi promozione che stabiliranno la terza squadra a salire in A dopo Frosinone e Genoa, potrebbero avere come protagonisti i sardi. Anche se, in sede di pronostico, non sono pochi quelli che indicano il Parma come la possibile favorita, in virtù di un organico da categoria superiore. Senza dimenticarsi del Bari, ormai certo di chiudere al 3° posto: sarà favorito dal regolamento che gli permetterebbe di salire in A con 4 pareggi. Però, il Cagliari degli ultimi tempi, è veramente impressionante. Venerdì sera nell’anticipo della 36ª giornata, i sardi hanno vinto a Perugia con incredibile facilità: uno 0-5 che la dice lungo sullo stato di forma del Cagliari, con la partita chiusa già all’intervallo, coi padroni di casa tramortiti dal capolavoro di Mancosu, capace di segnare lo 0-3 da metà campo. Già, Mancosu. E se fosse lui l’uomo in più del Casteddu per questo finale di stagione? Certo, le fortune del Cagliari passano soprattutto dalle reti del bomber Lapadula, capo cannoniere della B con 19 reti. Ma la squadra di Ranieri non può prescindere dalla fantasia di Mancosu che, fra l’altro, ha uno stimolo in più, giocare per la sua gente. In stagione è stato tormentato da qualche problema fisico ma non è un caso che i risultati più eclatanti del Cagliari siano arrivati con lui in campo e al top. Poi, ovviamente, c’è il manico di Ranieri che può dare qualcosa in più dei colleghi. La riprova è arrivata nel penultimo turno, quando il Cagliari ha avuto ragione della Ternana: partita rognosa, ma se alla fine i sardi l’hanno portata a casa è perché all’intervallo Sir Claudio ne ha cambiati quattro in un colpo, dando l’impronta giusta alla squadra. Un Cagliari che Ranieri a gennaio ereditava all’11° posto e che ora lotta per conquistare il quarto, fondamentale per evitare il turno preliminare dei playoff. Un piazzamento che se lo giocano il Sudtirol (punti 57), il Cagliari e il Parma (54). Gli altoatesini parevano in calo ma la vittoria di Terni nell’ultimo turno, potrebbe dare la spinta decisiva per garantirsi il 4° posto. Il Sudtirol nelle ultime due giornate avrà Cittadella in casa e Modena in trasferta. Il Cagliari invece, ospiterà il Palermo (che nell’ultimo turno ha riconquistato la zona playoff) e chiuderà a Cosenza. Per il Parma invece, ci sono il derby in casa della Spal e chiusura al Tardini col Venezia. Calendari che sulla carta, grossomodo, si equivalgono. Ma il Cagliari di Ranieri sembra avere la forza per dare la zampata giusta anche nelle ultime due giornate di campionato. Per poi provare a prendersi la A agli spareggi promozione.