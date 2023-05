Ranieri allunga la mano del Cagliari sui playoff

Sir Claudio Ranieri resterà per sempre l’uomo capace di vincere la Premier League col Leicester , la più grande impresa nella storia del calcio a livello di club che probabilmente resterà ineguagliabile. Ma chissà, un giorno forse, Sir Claudio racconterà anche delle sue imprese per il Cagliari . Ranieri deve tutto al club isolano, la sua carriera da allenatore decollò oltre trent’anni fa, quando portò i sardi dalla C alla A in due stagioni e si fece un nome in panchina, in seguito da spendere con successo anche a livello internazionale. Ma poi, c’è sempre il momento del ritorno. E a Ranieri è capitato nel dicembre scorso, 35 anni dopo, quando non ha potuto dire di no alla chiamata del “suo” Cagliari che se la passava male e rischiava seriamente di compromettere la stagione, dopo la bruciante retrocessione dalla Serie A di un anno fa. Certo, valori in squadra non mancavano. Ma quando il 23 dicembre venne ufficialmente annunciato il suo nome sulla panchina del Casteddu, il club sardo col predecessore Fabio Liverani in panchina era scivolato al 14° posto. Sì, la B consente recuperi prodigiosi, come ha dimostrato Alberto Gilardino al Genoa , squadra che aveva cercato anche Ranieri, prima di virare sull’ex attaccante. Ma quel che sta facendo il tecnico romano nel 2023 dimostra tutta la voglia che ha Ranieri di chiudere al meglio il cerchio con la squadra del cuore, a 71 anni compiuti e portati in maniera invidiabile.

Il suo Cagliari è reduce da tre vittorie di fila come se, dopo una crescita lenta ma costante, stesse alzando i giri del motore in vista dei playoff, dove non sono pochi quelli che considerano il Cagliari la prima favorita alla lotteria degli spareggi promozione. Certo, venerdì sera, dopo la partita di Cosenza che chiuderà il campionato dei sardi, sarebbe meglio avere in tasca il quarto posto, che permetterebbe ai rossoblù di saltare il turno preliminare dei playoff e approcciarli dalle semifinali. Ma non dipende solo dal Cagliari, il Sudtirol ha un punto di vantaggio e, impegnato in casa del Modena, potrebbe riuscire a mantenerlo dopo l’ultima uscita. Ma quel che conta è aver ridato un’anima al Cagliari, archiviando sotto la sua guida tutte le scorie di una retrocessione che la piazza ci ha messo mesi a metabolizzare, ma poi è bastato il suo nome per riportare il sereno nell’Isola.

Il Cagliari è molto difficile da battere

Con Ranieri i rossoblù hanno trovato quella compattezza che mancava a inizio stagione e una continuità di risultati che promette bene per il finale di stagione. Il Cagliari è molto difficile da battere. Nelle 18 gare dal suo ritorno in rossoblù, Ranieri ha perso solo a Modena e Parma, sconfitte su cui poteva esserci qualcosa da ridire ma il clan rossoblù le ha prese con un certo stile. Con lui in panchina sono arrivati 32 punti, media di 1.77 a gara, non poco visto qual era il punto di partenza. Ma soprattutto, con la sensazione che la squadra continui a crescere e che possa dare il meglio di sé quando conterà, a quei playoff dove Ranieri potrebbe far valere la sua superiore esperienza internazionale. Per gli scommettitori, la promozione del Cagliari viene pagata a 3, prima favorita è il Bari (2.75, i pugliesi non sono più forti ma saranno aiutati dal regolamento che premia il piazzamento), coi sardi davanti al Parma di Pecchia (3.15) che pure ha gli stessi punti del Cagliari. Come se gli scommettitori avessero preso in considerazione anche” l’effetto Ranieri” sui playoff che scatteranno il 26 maggio. E al turno preliminare, il Cagliari potrebbe affrontare in casa quello stesso Palermo appena sconfitto nell’ultimo turno. Intanto la Serie A fatica a fare a meno di un totem della panchina come Ranieri, non sono pochi quelli che lo rivorrebbero in alto. Ma tornarci col “suo” Cagliari, sarebbe ancora più bello.