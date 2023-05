Il Cagliari scende in campo. Ranieri: «Nel calcio siamo tutti fratelli»

CAGLIARI - In occasione della “Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia”, il Cagliari Calcio ribadisce il suo impegno nella lotta ad ogni tipo di discriminazione e violenza e, in linea con suo il manifesto etico “BeAsOne”, annuncia le sue iniziative finalizzate a sensibilizzare i tifosi e l’opinione pubblica. Venerdì sera a Cosenza la squadra giocherà con una maglia gara speciale: sul petto dei calciatori comparirà la bandiera arcobaleno - simbolo di pace e rispetto della diversità, icona del movimento Lgbt - che andrà ad avvolgere il logo del Cagliari con i quattro mori. Anche la fascia indossata dal capitano verrà personalizzata e sarà arcobaleno a sostegno dei diritti della comunità Lgbt. Il tutto all’insegna del messaggio chiave lanciato sui canali social del Club “Love is love”.

Questa la dichiarazione del tecnico Claudio Ranieri: «Nel calcio siamo tutti fratelli, anche se ancora qualcuno non l’ha capito. Si tratta di una iniziativa doverosa e noi tutti, nel nostro piccolo, possiamo e dobbiamo dare l'esempio».