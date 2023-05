Cagliari, Lapadula il più votato: è l’MVP della stagione di Serie B

Vero e proprio trascinatore del Cagliari, Gianluca Lapadula ha messo in mostra tutte le sue qualità nella Serie B 2022/2023, dimostrando di essere un punto di riferimento fondamentale per temperamento e apporto alla squadra. Tali caratteristiche hanno permesso all’attaccante italo-peruviano di essere nominato Mvp della stagione dai giornalisti dei broadcaster ufficiali del campionato. Lapadula verrà premiato in occasione di Cagliari-Venezia, match valido per il turno preliminare dei playoff, durante il cerimoniale pre-gara. I numeri non mentono: grazie alle 21 reti messe a segno in regular season, condite da 4 assist e 32 occasioni create, Lapadula si aggiudica anche il prestigioso Premio Pablito, riconoscimento intitolato alla memoria di Paolo Rossi e assegnato al capocannoniere del campionato. La punta rossoblù succede così a Massimo Coda, Mvp della scorsa stagione nonché capocannoniere.