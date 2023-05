Ranieri scatenato contro Ferrero: “Personaggio che non merita pubblicità”

CAGLIARI - Impresa della squadra di Claudio Ranieri che alla Unipol Domus rimonta e batte il Parma 3-2 e si aggiudica l'andata della semifinale dei play-off. A fine gara, il tecnico del Cagliari ha commentato la vittoria dei suoi: “Questo è solo il primo tempo. Ora dobbiamo andare a Parma contro una squadra di qualità, che ha ottime soluzioni anche dalla panchina. Il primo tempo è andato tutto storto, gli avversari hanno fatto bene. Noi non riuscivamo a trovare il bandolo della matassa. Nell’intervallo ho detto solo che potevamo riprenderla ai ragazzi, abbiamo lottato e siamo riusciti anche a vincere la partita. Questa è solo la prima parte, ci sarà da lottare ancora per 90′ con il cuore”. Poi su Luvumbo, eroe di serata con una doppietta, aggiunge: “Ragazzo d’oro, gli dico da sempre di tirare. Se non tira lui che non è attaccante. Oggi l’ha fatto al momento opportuno”.