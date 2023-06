Ranieri dopo Parma-Cagliari: "Gruppo vero, squadra che sento mia"

"L’ho detto ai ragazzi che non abbiamo fatto niente. Gli ho detto di festeggiare ma adesso siamo in finale, una grande partita con una grande squadra da affrontare. Merito dei miei sui loro trequartisti, non avevano lo spazio. Mi ero raccomandato di restare compatti e chiuderli. Ho detto che avrebbero avuto dei buoni cambi. L’idea era di attaccarli ma li volevo pressare come all’andata. Non ci siamo riusciti perchè loro sono una grande squadra. C’era da correre e ballare". Lo ha detto Claudio Ranieri a Sky dopo lo 0-0 del Cagliari in casa del Parma.