Ranieri, conferenza Cagliari-Bari: "Lapadula ci sarà, il Leicester..."

L'allenatore dei rossoblù ha esordito indicando la strada per il successo: "Ci vuole determinazione e volontà, sappiamo che ci giochiamo una stagione. Abbiamo dietro un popolo e un’isola, mi dispiace non avere uno stadio da cinquantamila posti, avremmo riempito il Sant'Elia . Mi auguro che venga fatto al più presto il nuovo stadio".

Cagliari-Bari, Ranieri: "Leicester? Sono appena arrivato..."

Il Bari: "Entrambe dobbiamo sopportare una certa pressione, loro sono avvantaggiati perchè gli basta un pareggio, sono una squadra compatta che ha eliminato un avversario non semplice come il Sudtirol, noi faremo di tutto per vincere. Quando sono arrivato ho chiesto di arrivare secondi. Eravamo a pochi punti dai playout e dovevo suonare la carica, da qualche parte dovevo entrare per lottare fino in fondo. Abbiamo disputato un buon campionato, ma sono un agonista, non mi basta ancora. Nello spogliatoio c’è sempre qualche scontento, io devo pensare alla squadra e farla rendere".

Poi una battuta sul Leicester e su un suo presunto possibile ritorno in Inghilterra: "Nessuno mi ha contattato, cercano allenatore? Dovrei andare via? Sono appena arrivato (ride, ndr). Ho ricevuto comprensione e tanto amore, quando mi incontrano in strada mi ringraziano ma non abbiamo ancora fatto nulla".