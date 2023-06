Ranieri dopo Cagliari-Bari: "Pari giusto, costretti a vincere al ritorno"

CAGLIARI - Pareggio amaro per il Cagliari di Claudio Ranieri in casa contro il Bari nell'andata della finale Playoff di Serie B. Le parole dell'allenatore dei sardi nel post-partita ai microfoni di Sky Sport: "Dall'inizio del 2° tempo abbiamo iniziato a commettere errori tecnici non da noi. Il Bari ha meritato il pareggio, abbiamo regalato troppe palle gol, invece quelle create da noi le abbiamo sudate. Tensione motiva? Non ci sono scuse, nel 2° tempo andavamo a strappi, loro giocavano con le loro trame come sapevamo. Complimenti a loro, adesso abbiamo un solo risultato".