Cagliari, l'impresa che è nata da un ribaltone

Una promozione fortemente voluta, conquistata gettando il cuore oltre l’ostacolo. Premiati gli sforzi di tutti ed in particolare di un presidente appassionato, legato ai colori, che nel corso dell’intera annata ha saputo mettersi in discussione rimediando in corsa a qualche svista iniziale, dettata non solo dalle sue capacità imprenditoriali, ma da altrettante mosse errate di alcuni collaboratori. Ha affidato il ruolo di ds a Nereo Bonato, persona equilibrata e mai sopra le righe, che ha messo al servizio della società una competenza fuori dal comune appianando malintesi che si erano manifestati soprattutto in periodi di vacche magre, quando i risultati tardavano ad arrivare. Inoltre Giulini ha avuto il merito di ritagliare un ruolo importante a Roberto Muzzi, il quale ha saputo essere quel “trait-d’union” fra dirigenza e squadra che negli ultimi anni era latitante. Una figura fondamentale per ricucire strappi, normali in uno sport di gruppo. Ed inoltre, altra voce a favore del patron quella di aver puntato tutte le “fiches” su un tecnico come Claudio Ranieri, dall’esperienza e personalità indiscusse. In questo “puzzle” è maturata una promozione che sino a fine dicembre scorso appariva chimerica. Non tanto per la distanza dalle elette della cadetteria, quanto per il gioco che non decollava.