Il nostro calcio ha bisogno di uno, dieci, cento Ranieri

Qualunque immagini registri la Rete, lì rimane per sempre e, quindi, uno non smette mai di vedere e rivedere quella scena che fa capire perché il nostro calcio abbia bisogno di uno, dieci, cento Claudio Ranieri. La motivazione non riguarda soltanto l'ambito squisitamente tecnico del settantunenne signore romano, nel 2016 entrato nella storia del calcio mondiale vincendo la Premier League con il Leicester, mai, prima di allora, capace di un'impresa così memorabile nei suoi 132 anni di storia. "Oggi Davide ha abbattuto Golia e si chiama Claudio", sbottò in tv un commentatore, inchinandosi all'italiano in un'Inghilterra in delirio per il Re delle Volpi Blu. La forza della passione e dei valori autentici dello sport ha sempre incarnato ogni avventura di Ranieri, come l'ultima meraviglia assoluta a nome Cagliari. Dite voi se possa essere definita altrimenti la rimonta di una squadra che, quando l'allenatore torna a guidarla oltre trent'anni dopo averla condotta dalla C alla A, la porta dal quattordicesimo posto in B di nuovo in A. Di più: conquista la promozione al minuto 94 della finale di ritorno dei playoff, in casa del Bari, davanti a sessantamila spettatori, con gli avversari che hanno a disposizione due risultati su tre. Ed è qui che si staglia la grandezza dell'uomo prima ancora del tecnico.