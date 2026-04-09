Obiettivo Calabro: fare come Italiano

Da quando la sua Carrarese macina punti che è una bellezza, per Antonio Calabro, allenatore da tempo emergente, si è scomodato un paragone illustre, ma necessario: sembra di rivedere il calcio di Vincenzo Italiano, fatto di grande intensità. In più, rispetto all’allenatore del Bologna, c’è la tigna e la compattezza che deve avere una squadra impegnata a non retrocedere. E proprio qui sta il punto. Carrara e la Carrarese sono ai mass