Il Catanzaro può stupire tutti

TORINO - In Serie B c’è una consolidata tradizione, quella della squadra capace in due anni di salire dalla C alla A. Quasi un classico potremmo chiamarlo, anche se nell’ultimo campionato non è accaduto in altre annate, come ad esempio nel 2016/17, ci riuscirono ben due squadre, Benevento e Spal. Guardando alle quattro neo promosse dalla C dell’ultima annata, il Catanzaro di Vivarini potrebbe essere il principale indiziato per il doppio salto. Certo, per Catanzaro è già stata una bella festa riprendersi quella B che mancava dal 2006.

Ma l’entusiasmo unico che si respira in città può dare uno scatto in più. E anche il fatto che l’inizio del campionato possa essere spostato a settembre, viene vissuto come un’opportunità per la questione stadio: il Ceravolo non sarebbe stato pronto per l’inizio della stagione, così invece potrà esserlo, senza bisogno di migrare a Lecce, il campo alternativo indicato dalla società. E la spinta del Ceravolo può dare una marcia in più al campionato del Catanzaro. Che per il resto, salvo qualche piccolo ritocco, per la prossima stagione si affiderà al blocco della scorsa annata perché il campo ha detto che quel Catanzaro, superbamente assemblato da Vivarini, era già una squadra da almeno metà classifica in Serie B, visto che ha vinto a suon di record il girone C della Lega Pro.

Finora, il mercato in entrata è stato fatto con giovani elementi in rampa di lancio da mettere in competizione col gruppo consolidato della promozione. In mediana, dall’Inter è arrivato Marco Pompetti, 23 anni, la scorsa annata era al Sudtirol, a Catanzaro potrà completare il suo praticantato in B perché di lui sono anni che si parla bene. Dall’Atalanta è arrivato Andrea Oliveri, 20 anni, esterno destro, la scorsa stagione ha trovato poco spazio nel Frosinone salito in A ma sul suo talento non si discute, a livello giovanile era molto quotato. Tutti da scoprire due ventenni appena usciti dal campionato Primavera: dal Cagliari è giunto il difensore Davide Veroli, che prima di passare dal vivaio isolano da giovanissimo aveva debuttato in C nel Pescara mentre dalla Primavera della Fiorentina è arrivato il difensore bulgaro Dino Krastev. Prossimo arrivo, la punta Giuseppe Ambrosino, ex Como e Cittadella, c’è il via libera del Napoli per il prestito.

In precedenza, la promozione in B aveva portato l’obbligo di riscatto dal Benevento di un attaccante importante come Enrico Brignola, uno che la B la conosce bene e, messi alle spalle i problemi fisici del passato, potrebbe tornare a frequentarla da protagonista: ha solo 24 anni, da ragazzino aveva debuttato in A dando l’impressione di poterci stare comodamente, dunque se sta bene da settembre può fare una grande B. Poi nel mirino c’è un difensore esperto e di categoria come Riccardo Gagliolo (per affondare il colpo, si monitora la situazione della Reggina, al momento esclusa dalla B), Un colpo intrigante potrebbe arrivare dal Sassuolo, se il Catanzaro riuscirà a farsi dare in prestito l’ala destra Luca D’Andrea, classe 2004, fresco vincitore dell’Europeo Under 19, che ha già esordito in A (5 presenze, 1 assist) mostrando tutto il suo talento: un anno di B a Catanzaro potrebbe essere fondamentale per la sua maturazione, anche se nel 3-5-2 di Vivarini trovargli una collocazione potrebbe non essere semplice.

Al resto, ci penserà la carica di Pietro Iemmello, 31 anni, il centravanti che passati i 30 è tornato nella sua città d’origine col progetto di riportarla in alto. Nella scorsa stagione il suo contributo nella riconquista della B è stato straordinario: campionato da 28 gol (31 in totale) e tanta voglia di fare sfracelli anche in B. In quella B dove Iemmello arrivò a segnare 19 gol nel Perugia, salvo poi essere accusato di essere uno dei responsabili della retrocessione che quell’anno vissero gli umbri. Ma Iemmello sa anche che cos’è la A, vi giocò col Sassuolo di De Zerbi, ragione in più perché il Catanzaro possa essere considerata una possibile candidata al doppio salto di categoria. Facendolo però a fari spenti, zitti zitti, lasciando ad altri il peso del pronostico.