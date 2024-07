"Mi ispiro a De Sciglio": Turicchia dalla Juve al Catanzaro si presenta così

Riccardo Turicchia ha salutato la Juve Next Gen: il classe 2003 si è accasato in prestito al Catanzaro. A poche ore dall’ufficialità sono arrivate già le prime dichiarazioni da calciatore giallorosso. Prime parole in cui il terzino sinistro ha svelato chi è il suo punto di riferimento nel ruolo, attingendo proprio dal mondo bianconero: è Mattia De Sciglio la sua fonte di ispirazione.