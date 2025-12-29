Tuttosport.com
Il Catanzaro è diventato una big

Il dato: la squadra di Aquilani fa più punti delle squadre che la precedono
Gianluca Scaduto
1 min
Serie BCatanzaroAquilani
Il Catanzaro è diventato una big

Per convenzione, si usano i risultati delle ultime cinque partite per capire lo stato di forma di una squadra. E in B, nessuno sta meglio del Catanzaro di Alberto Aquilani: cinque vittorie di fila, mai successo nella seconda serie che i giallorossi facessero qualcosa di simile e i numeri si fanno ancora più interessanti se si considera che la squadra del presidente Noto ha raccolto 8 vittorie nelle ultime 10 uscite. Un passo superiore

