Cesena: tutti allo stadio per aiutare gli alluvionati

Lodevole iniziativa messa in piedi dal Cesena in occasione della sfida di domenica 29 settembre alle 15 contro il Mantova. Una fetta consistente dell'incasso del match in programma all'Orogel Stadium, infatti, sarà destinata alle persone colpite dalla tragica alluvione che nella maledetta giornata del 19 ha devastato parte della Romagna, soprattutto il paese di Traversara , senza dimenticare i danni provocati a Faenza , Lugo e altre località vicine. Un segno più che tangibile di vicinanza e solidarietà.

Aiutare chi ha bisogno

«Poco più di un anno fa – si legge in una nota del club - abbiamo vissuto da vicino la paura e la disperazione conseguenti all’alluvione che colpì la città di Cesena e quei momenti resteranno per sempre impressi nella nostra mente, impossibili da dimenticare. Oggi comprendiamo bene il dramma che stanno vivendo molte famiglie, le quali si sono trovate da un momento all’altro private della propria abitazione o di altri beni personali, a causa della tragica calamità abbattutasi su alcune aree della Romagna. Per questo abbiamo deciso di destinare una parte dell’incasso del nostro prossimo match a chi oggi ha bisogno di un aiuto per ripartire, perché il popolo romagnolo ci ha insegnato proprio questo: uniti siamo imbattibili e siamo certi che, anche questa volta, con la determinazione, il coraggio, la forza e la tenacia che contraddistinguono la nostra comunità, saremo capaci di reagire e superare tutti insieme questa drammatica situazione». Appuntamento, dunque, a domenica 29 settembre a Cesena.