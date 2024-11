Cesena, adesso il doppio salto non è solo un sogno: il precedente

Il doppio salto dalla C alla A è riuscito a ventuno club nella storia. A Cesena sanno come si fa, accadde tra il 2008 al 2010, e adesso c’è chi sogna il bis. Con sette punti nelle ultime tre partite, cinque vittorie in sei apparizioni al Manuzzi , e il capocannoniere del campionato, la squadra di Mignani si è arrampicata al quarto posto togliendo alla Juve Stabia lo scettro di miglior neopromossa. È un ritmo da salvezza tranquilla la dote dei bianconeri (1.5 la media punti) per quello che rimane l’obiettivo unico e assoluto. Ma sognare è gratis e i numeri cominciano ad andare dalla parte del Cesena . Cristian Shpendi è già a quota 7 e con 32 gol in 77 partite è al quarto posto all time nella classifica dei bomber con questa maglia, comandata da Hubner davanti ad Agostini e Salvetti. Mostri sacri nella storia del Cesena, ma anche un altro calcio, quello in cui si poteva trattenere per qualche anno le proprie stelle mentre l’italo-albanese è destinato a spiccare il volo a breve, come già accaduto al gemello Stiven.

Il Cesena sogna la Serie A

A meno che questo Cesena non firmi davvero un’altra impresa a 14 anni di distanza. In quella squadra allenata da Pierpaolo Bisoli c’erano l’esperienza di Antonioli tra i pali, di Piangerelli e Giuseppe Colucci a centrocampo, di Bucchi in attacco, la classe infinita di Giaccherini e Schelotto, il talento dei giovani Do Prado, Parolo e Djuric. Una neopromossa che seppe stupire tutti con il calcio aggressivo e verticale di Bisoli. Il gruppo di Mignani è più giovane (quarto per età media del torneo: 24.6), è costato di meno (850.000 euro la spesa estiva, dodicesimo posto con già otto posizioni guadagnate) ed è la seconda squadra in questa Serie B ad essersi cresciuta in casa più giocatori: ben 9, seconda solo al Sassuolo. Calcio sostenibile, come piace alla gente perché in Romagna ancora si ricordano come finì l’epopea del doppio salto: fallimento e ripartenza dai Dilettanti. Non c’è più voglia di soffrire così tanto, meglio crescere gradualmente. Il pubblico gradisce: 12.017 gli spettatori medi nelle prime sei partite interne.

I numeri del Cesena

Solo la Sampdoria è tornata a casa dal Manuzzi con punti (tutti e tre), in una partita senza senso vinta dai blucerchiati 5-3 e nella quale il Cesena ha sprecato un paio di chances per andare sul 3-2 prima di crollare. Da quel giorno Mignani è riuscito anche a sistemare la difesa, che ha subito un solo gol nelle ultime tre giornate. Essere ormai a un terzo del campionato alla pari di un roster come quello della Cremonese, costruito in estate senza badare a spese, crea hype. E non c’è solo Shpendi nella lista della spese dei club di serie A. Un talento come quello di Tommaso Berti, 20 anni, 1 gol e 2 assist, non si vede frequentemente. Nessuna parentela con Nicola, anche se in comune hanno diverse caratteristiche e un passaggio dalla Fiorentina. Essere esploso all’attenzione generale con la squadra della sua città è una soddisfazione enorme per colui che il Cesena del doppio salto andava a vederlo mano nella mano con papà e nonno, due veri “burdel”, che l’hanno fatto crescere nel mito del cavalluccio. L’anno nella Primavera viola, sotto le cure di Aquilani, ha plasmato Tommaso Berti per lo sbarco tra i big rientrando a casa. Si ispira a Bernardo Silva mentre Shpendi ha imparato a dribblare dal gemello Stiven, al quale ha trasmesso invece la malizia sottoporta.