Shpendi, che storia! È l’oro della Serie B

Non è semplice, in Serie B , trovare un altro esordio così travolgente nella categoria di un ragazzo così giovane, proveniente dalla C. Bisogna tornare indietro di almeno una dozzina di anni, quando il Sassuolo, che all’epoca si faceva largo nel calcio italiano, lanciava un certo Domenico Berardi. Cristian Shpendi, 21 anni, centravanti del Cesena quinto in classifica, è l’oro di questa Serie B. Domenica, nella sconfitta dei romagnoli a Frosinone (3-2), questo ragazzo italo-albanese nato ad Ancona, classe 2003, ha raggiunto per primo la doppia cifra: 10 gol in 14 presenze. Curioso come la metà siano rigori trasformati e sarebbero stati sei se la rete di domenica non fosse arrivata sulla respinta di Cerofolini sul tiro dal dischetto di Cristian, gemello di Stiven, che fu acquistato nell’estate 2023 dall’Empoli per 2 milioni e che ora fatica a mettersi in mostra nella Carrarese. Mentre Cristian, proprio ieri, prolungava il contratto col club romagnolo sino al 2028. I gemelli Shpendi furono comprati dal Cesena da ragazzini, nel 2019, facevano numeri pazzeschi nella San Marino Academy . All’epoca, c’era anche il Venezia su di loro ma la spuntò il Cavalluccio, si dice che per il loro approdo al Cesena fu decisivo l’intervento di Massimo Bonini, colonna e mediano della Juve anni ‘80, il più importante calciatore della storia di San Marino.

Shpendi, Spalletti osserva

Il Cesena li pagò 2500 euro a testa. Ora, il club romagnolo valuta Cristian 15 milioni. Al mercato di gennaio, a quanto pare, non dovrebbe succedere nulla, Shpendi dovrebbe regolarmente concludere la stagione in Romagna. Della sua cessione se ne riparlerà a giugno a meno che il Cesena non vada in Serie A, ipotesi che non va esclusa, al di là del ko di domenica in casa dell’ultima in classifica. Fra l’altro, il ragazzo è asssistito da uno dei più importanti procuratori mondiali, Ramadani. E visto che difficilmente in Italia ci sarà qualcuno disposto a spendere la cifra che chiede il Cesena, già si ipotizza un futuro per lui in Inghilterra. Non necessariamente in Premier. Le squadre che vogliono vincere la Championship, la B inglese, spendono cifre enormi, neanche lontanamente paragonabili a quelle della B italiana e dunque è un’ipotesi da non scartare. Ma un ragazzo così, che sembra nato per fare il centravanti, basta guardarlo in ogni sua movenza, può anche diventare un importante patrimonio del calcio italiano. I gemelli Shpendi nascono da genitori albanesi il 19 maggio 2003. Ovviamente, sono entrambi dotati di doppio passaporto. Finora, Cristian è passato per le giovanili dell’Albania, sino all’Under 21, senza mai debuttare nella nazionale maggiore. E qui potrebbe inserirsi l’Italia. In Figc da tempo si monitora il ragazzo, a maggior ragione dopo gli ultimi exploit. In effetti Shpendi potrebbe anche diventare il centravanti azzurro del futuro, non gli manca nulla per riuscirci. Ma a proposito di attaccanti del futuro per l’Italia di Spalletti, si guarda anche con molto interesse alla crescita di Francesco Pio Esposito, classe 2005, proprietà Inter, in prestito allo Spezia, che insegue Cristian nella classifica cannonieri della B a quota 7 reti. E chissà, fra qualche annetto, potrebbe anche esserci un bel dualismo tra i due, iniziato in questa stagione di Serie B, sempre più ricca di belle sorprese.