E adesso, tutti pazzi per Cristian Shpendi, sempre più capo cannoniere della B, dopo la fantastica tripletta realizzata martedì sera nel 5-1 che il Cesena ha inflitto all’Ascoli. E pensare che i marchigiani sbarcavano al Manuzzi con la miglior difesa del campionato, giusto per inquadrare ancora meglio cosa ha fatto il bomber italo-albanese. E coi suoi gol, il Cesena di Alino Diamanti vola, si è issato al 5° posto, cioè piena zona playoff, grazie a una serie positiva di 5 gare in cui il Cavalluccio ha raccolto 13 punti. Mentre Shpendi è andato a segno in 9 uscite su 13. E dunque la domanda è inevitabile: riuscirà il Cesena ha preservare il suo gioiello più prezioso al mercato di gennaio? Non va dimenticato che nelle ultime battute della sessione estiva di trattative, Shpendi era di fatto già stato ceduto alla Cremonese per circa 4 milioni, affare non andato in porto perché era saltato un giro di bomber che comprendeva anche altre punte. Ma stiamo parlando di un 23enne che ora vale, come minimo, 6 milioni e che da almeno due stagioni meriterebbe di misurarsi con la Serie A. O con un massimo campionato, visto che da tempo, Shpendi è inseguito anche in Europa e non c’è da escludere la destinazione estera, se a gennaio dovesse arrivare un’offerta particolermente ghiotta.