Super Shpendi! Tutti pazzi per lui
E adesso, tutti pazzi per Cristian Shpendi, sempre più capo cannoniere della B, dopo la fantastica tripletta realizzata martedì sera nel 5-1 che il Cesena ha inflitto all’Ascoli. E pensare che i marchigiani sbarcavano al Manuzzi con la miglior difesa del campionato, giusto per inquadrare ancora meglio cosa ha fatto il bomber italo-albanese. E coi suoi gol, il Cesena di Alino Diamanti vola, si è issato al 5° posto, cioè piena zona playoff, grazie a una serie positiva di 5 gare in cui il Cavalluccio ha raccolto 13 punti. Mentre Shpendi è andato a segno in 9 uscite su 13. E dunque la domanda è inevitabile: riuscirà il Cesena ha preservare il suo gioiello più prezioso al mercato di gennaio? Non va dimenticato che nelle ultime battute della sessione estiva di trattative, Shpendi era di fatto già stato ceduto alla Cremonese per circa 4 milioni, affare non andato in porto perché era saltato un giro di bomber che comprendeva anche altre punte. Ma stiamo parlando di un 23enne che ora vale, come minimo, 6 milioni e che da almeno due stagioni meriterebbe di misurarsi con la Serie A. O con un massimo campionato, visto che da tempo, Shpendi è inseguito anche in Europa e non c’è da escludere la destinazione estera, se a gennaio dovesse arrivare un’offerta particolermente ghiotta.
Shpendi, gioiellino del mercato
Certo, col campionato che sta facendo il Cesena, non sarebbe il massimo perdere sul più bello il giocatore più rappresentativo. Visto che però i soldi della sua cessione farebbero molto comodo al club romagnolo, l’ideale sarebbe che andasse in porto una formula abbastanza in voga al mercato di gennaio: lo compro subito ma lo lascio in prestito fino a fine stagione. Anche perché questo Cesena che sta costruendo Diamanti meriterebbe di giocarsi fino in fondo le sue chance playoff e stiamo parlando di una squadra che in estate non godeva di particolare credito. Dunque sarebbe bello, a gennaio, non smontare il bel giocattolo che Diamanti sta costruendo, dimostrando, da allenatore esordiente, di avere la stoffa giusta per fare il mestiere più difficile al mondo. E d’altro canto, non vanno dimenticate le giuste ambizioni che può avere Shpendi. Certo, al Cesena deve tanto, vi sbarcò nel 2019 per giocare nell’Under 17 col gemello Stiven che non sta vivendo un’annata fortunata all’Empoli ultimo in classifica, frenato anche da qualche problema fisico (ma nella scorsa annata aveva segnato più di suo fratello). Resta il fatto che a gennaio Shpendi sarà il gioiello più ambito di tutta la B. E su di lui potrebbero rifarsi vive due società di A che già l’avevano cercato nelle precedenti sessioni, Fiorentina e Cagliari. Ma se continua a incantare così, chissà che non spunti anche qualche club ancor più blasonato...
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