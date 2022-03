Cittadella, Toukara ko: distacco del tendine dell'adduttore

CITTADELLA - Le sfide con il Monza di questa stagione sono state stregate per l'attaccante del Cittadella Mamadou Tounkara. Dopo aver rimediato una "concussione cerebrale con frattura dell’osso parietale sinistro" nella gara di andata, che lo costrinse a saltare ben dieci partite, il numero 9 granata è stato costretto ad alzare bandiera bianca anche nella sfida di ritorno andata in scena pochi giorni fa. Il report medico diffuso dalla società attraverso i suoi canali ufficiali parla di "distacco del tendine del muscolo adduttore lungo destro. Nei prossimi giorni lo staff medico granata valuterà come intervenire". La nota del club si chiude con un augurio di pronta guarigione per l'attaccante: "Sicuri che il nostro numero 9 supererà al meglio anche questo infortunio - si legge - tutti noi gli facciamo i migliori auguri di una pronta guarigione, Forza Mama!".