Torino-Cittadella, Gorini annuncia Branca dopo lo scandalo del calcio in testa

CITTADELLA - E' tempo di Coppa Italia in casa Cittadella , pronto a dare battaglia domani sera in casa del Torino di Ivan Juric , dopo aver eliminato il Lecce nel turno preliminare. Queste le dichiarazioni pre-partita del tecnico dei veneti Edoardo Gorini. "Contro il Torino sarà una bella partita. Ce la siamo guadagnata battendo una squadra come il Lecce e vogliamo giocare con coraggio, cercando di dosare le forze e facendo dei cambiamenti, percè è giusto che tutto il gruppo si senta coinvolto. Non vediamo l'ora di scendere in campo. Contro la Spal è stata una partita dispendiosa, qualcuno chiaramente riposerà e con lo staff stiamo valutando le condizioni di tutta la squadra. Impiegherò Branca e Danzi, poi il resto farò girare i giocatori. Sicuramente c'è una qualificazione in ballo e la possibilità di giocare a San Siro contro il Milan, quindi già questo è un grande stimolo. Anche giocare a Torino è importante e stimolante e dobbiamo andare là con l'idea di passare il turno. Entusiasmo e voglia saranno le parole chiavi".

Gorini: "Dobbiamo avere un pizzico di convinzione in attacco. Il Torino ha giocatori di grandi qualità"

"Credo che in attacco serve un pizzico di convinzione. Le occasioni si creano, ma in questo momento gli attaccanti vedono poco la porta. Serve maggiore autostima, l'importante però è creare i presupposti per andare in rete. Se non facciamo tanti gol è un discorso di squadra, con la Spal abbiamo creato, ma il gol è spesso un discorso mentale. Torino? Non ho idea di cosa farà Juric, ma conosciamo l'identità dei granata. Non avremo molto tempo per pensare e sono squadre che ti fanno giocare male, perchè i giocatori hanno grande qualità".

Gorini: "Dichiarazioni di Tacopina antipatiche. Branca ha sbagliato ma prima di dare giudizi bisogna valutare tanti aspetti"

"Branca ha fatto una cosa inqualificabile ed ha sbagliato. Le dichiarazioni di Tacopina sono antipatiche e fuoriluogo, anche perché non era presente allo stadio. Si può perdere la testa, chi gioca a calcio lo sa bene. Prima di dare giudizi, bisogna valutare tanti aspetti, valutando anche come l'avversario, in questo caso Esposito, si è comportato durante tutta la partita. Branca si è pentito, ma atteggiamenti simili non vanno più commessi".